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انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد قرار زيادة المرتبات.. احسب مرتبك الآن في يوليو القادم 2021 بعد العلاوة والحافز الإضافي ورفع الحد الأدنى والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - منذ أيام قليلة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً حول زيادة المرتبات لجميع الموظفين العاملين في الدولة، وصدر القرار بعد اجتماع للرئيس مع وزير المالية الدكتور محمد معيط ونائبه والسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقرر الرئيس صرف علاوتين للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وحافز إضافي على حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف.
احسب مرتبك الآن في يوليو القادم بعد زيادة المرتبات
وبعدها أصدرت وزارة المالية بياناً بتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات بدايةً من يوليو القادم 2021، ولحساب قيمة راتبك في بداية العام المالي الجديد، أضف إلى الراتب علاوة دورية 7% إن كنت من المخاطبين بالخدمة المدنية، و13% إن كنت من غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وكلاهما الحد الأدنى لهما 75 جنيه وليس لها حد أقصى.
أيضاً فإن زيادة المرتبات في يوليو القادم سوف يضاف إليها الحافز الإضافي على حسب الدرجة الوظيفية، وذلك على النحو التالي:
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|الدرجة الوظيفية
|قيمة الحافز الإضافي والزيادة في المرتبات
|الدرجة السادسة والخامسة والرابعة
|175 جنيه
|الدرجة الثالثة
|225 جنيه
|الدرجة الثانية
|275 جنيه
|الدرجة الأولى
|325 جنيه
|درجة مدير عام أو كبير
|350 جنيه
|الدرجة العالية
|375 جنيه
|الدرجة الممتازة وما يعادلها
|400 جنيه
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور على حسب الدرجة الوظيفية أيضاً، وجاء الحد الأدنى للدرجات الوظيفية المختلفة وفق بيان وزارة المالية كالتالي:
|الدرجة
|الحد الأدنى للأجور
|الدرجة السادسة
|2400 جنيه
|الدرجة الخامسة
|2640 جنيه
|الدرجة الرابعة
|2880 جنيه
|الدرجة الثالثة
|3120 جنيه
|الدرجة الثانية
|4200 جنيه
|الدرجة الأولى
|4800 جنيه
|درجة مدير عام
|4800 جنيه
|الدرجة العالية
|6000 جنيه
|الدرجة الممتازة
|8400 جنيه
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