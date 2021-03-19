محافظة الجيزة: غلق جزئى لشارع الوحدة بإمبابة بالاتجاهين بدءا من منتصف الليل

وتنوه محافظة الجيزة بأن الشركة المنفذة، ستقوم بإجراء غلق جزئى لشارع الوحدة بإمبابة، فى الاتجاهين بالمنطقة المواجهة لمستشفى الحميات لمدة يوم واحد فقط، ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021، وحتى الساعة الخامسة صباحا دون تعطيل حركة المرور.
وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.
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