صور .. مصر للطيران تكرم الفنانة مديحة حمدى

جدة - نرمين السيد - حرص الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، على المشاركة فى الاحتفال الذى نظمته اليوم، اللجنة النقابية للعاملين بالشركة لتكريم عدد من الأمهات المثاليات بالشركة القابضة لعام 2021، بحضور حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للنقل الجوى، ومحمد عرفة القائم بأعمال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة، ورؤساء قطاعات ومديرى عموم الشركة القابضة لمصر للطيران وأعضاء اللجنة النقابية.





وقدم الطيار رشدى زكريا فى كلمته الشكر والتقدير لكل امرأة عاملة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وأضاف أن هذا التكريم يعد تعبيرا بسيطا وعرفانا لأمهات الشركة واللاتى استطعن تحقيق المعادلة الصعبة فى النجاح.

وأكد أن الشركة تميزت بالعديد من النماذج المشرفة على مدى تاريخها والتى ساهمت فى تحقيق النجاح والتميز فى كل أنشطة وقطاعات الشركة، وأن جميع سيدات وأمهات الشركة هم شريك فعال ورئيسى فى كل موضع فخر وعزة، وسلم رشدى درع تذكارى للفنانة القديرة مديحة حمدى تقديرًا لأعمالها المتميزة وتجسيدها نموذج المرأة المصرية المشرف فى الأعمال الدرامية.

من جانبها، أعربت الفنانة مديحة حمدى عن سعادتها بتكريمها من الشركة الوطنية مصرللطيران، ومشاركة أبنائها هذا الاحتفال الذى يعكس روح الانتماء والتقدير لمكانة المرأة والأم المصرية، وهو تقليد ليس بجديد على مصرللطيران منذ عشرات السنين الإحتفال بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة العالمى.

فيما، أعرب حسن شحاتة، رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى عن سعادته بمشاركة النقابات العمالية الاحتفال بجميع المناسبات التى تهم العاملين وتكريم النماذج المشرفة داخل قطاع الطيران المدنى من منطلق توجيهات الدولة بتحفيز العنصر البشرى والاهتمام به خصوصًا فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها صناعة النقل الجوى والتى تتطلب بذل مزيد من الجهد وتكاتف من الجميع، وأكد شحاته أنه تشرف بالعمل النقابى مع مجموعة من السيدات الفضليات الذين كانت لهم بصمات واضحة فى مجال العمل العام وخدمة زملائهم داخل القطاع ولم يدخروا جهدا فى هذا المجال، وأن النقابة العامة للنقل الجوى بالتعاون مع نقابة العاملين بالشركة القابضة استطاعت خلال الفترة الماضية فى إضافة امتيازات وخدمات جديدة للعاملين بالشركة والعمل على حل كثير من المشكلات بفضل تفهم واستجابة الإدارة العليا بوزارة الطيران المدنى ومصرللطيران.