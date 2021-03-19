الأنبا أسطفانوس يرسم كاهنا جديدا

جدة - نرمين السيد - قام الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، اليوم الخميس، برسامة الشماس الإكليريكى إبرام حنا كاهنا باسم القس جون على كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بفابريقه ببا.





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