حدث فريد ينتظره العالم.. فيديو تشويقى لموعد نقل المومياوات الملكية بالتحرير

واجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مساء أمس، مع الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وممثلى الجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولى الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات لمناقشة اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق الموكب خلال الأيام المقبلة.
جاء هذا الاجتماع فى إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لتنظيم هذا الحدث الذى يعد الأول من نوعه فى العالم، لنقل 22 مومياء ملكية فى موكب عالمى مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.
وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الأعمال بتفاصيل خطة العمل خلال الفترة القادمة، لإخراج الفاعلية بالمظهر الذى يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية، كما تم الاتفاق على البدء الفورى فى الحملة الدعائية للموكب.
يضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتارى زوجة الملك أحمس.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار، فى وقت سابق اليوم، موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير لمقرها النهائى بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، والذى سيكون 3 أبريل المقبل.
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