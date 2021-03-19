وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا لمتابعة مشروعات جامعة مطروح

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. مصطفى يوسف رئيس جامعة مطروح، وأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة مطروح.





وأفاد التقرير بأنه جارٍ تنفيذ مشروعات مبنى إدارة الكليات، واستكمال المرحلة الأولى والثانية من مبنى تعليمى يضم (مجمع المدرجات والفصول الدراسية) ومبنى تعليمى يضم (مجمع المعامل والورش)، بالإضافة إلى شبكة المرافق والطرق الخاصة، ومبنى الخدمات والأنشطة الطلابية، ومبنى الاختبارات الإلكترونية. وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة مطروح تبلغ نحو (1.2) مليار جنيه. وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة مطروح، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها. وأكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

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