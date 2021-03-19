جدة - نرمين السيد - تقرر تشييع جثمان المفكر والناقد الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، عقب صلاة الجمعة، حيث يتم صلاة الجنازة وتلقى العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بالمستقبل على طريق القاهرة الإسماعيلية.





ورحل عن عالمنا، الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، عن عمر يناهز 69 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ويعد الدكتور شاكر عبد الحميد، واحدا من أبرز المثقفين المصريين، وتحمل مؤلفاته خصوصية، ونظرة موسوعية للعلوم والفنون، وكان له حضور قوى فى الوسط الثقافى. والدكتور شاكر عبد الحميد من مواليد أسيوط يوم 20 يونيو 1952، ومن أهم المفكرين فى علم الإبداع وفلسفة الجمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشييع جثمان شاكر عبد الحميد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.