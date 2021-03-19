سعد يعقد اجتماعا لمناقشة التعاون لتنمية عدد من القرى الأكثر احتياجا

هذا وقد شارك فى الاجتماع مجموعة العمل الوطنية المعنية بدراسة وإعداد عدد من المشروعات الكبرى للتعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة من 2021-2027، والتى تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والخارجية، كما حضرت الاجتماع الوزارات المشاركة والمستفيدة من المشروع والتى شملت وزارات التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، التضامن الاجتماعي، الموارد المائية والرى، والتعليم والتعليم الفني، والتموين والتجارة الداخلية، ووفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة.
شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول مختلف تفاصيل المشروع، بما فى ذلك النطاق الجغرافى للمشروع، وسُبل استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة والرى والطاقة، والجوانب الاجتماعية لسكان المناطق الريفية، وتمكين المرأة إقتصاديا وإجتماعياً، وأهمية توافق المشروع مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030. وقد أعرب الجانب الأوروبى خلال الاجتماع عن اهتمامه بتطوير وتعميق التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة.
عُقد هذا الاجتماع فى إطار سلسلة الاجتماعات الفنية التى يعقدها المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، تنفيذاً للتوافق الذى تم بين وزير الخارجية ووزيرتى التخطيط والتعاون الدولى مع المفوض الأوروبى للجوار وسياسة التوسع خلال الاتصال الهاتفى الذى تم فى 4 أكتوبر 2020، حيث تم الاتفاق على أن تتقدم مصر بعدد محدود من المشروعات الكبرى كباكورة للتعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة من 2021-2027.
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