قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (ابتداء من الطالبية حتى ميدان الرماية - مساكن الضباط - مساكن الشباب - كفر نصار - كوم بكار - عزبة جبريل - منشية البكاري)، لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح غد السبت.





يأتى الانقطاع بسبب إصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر إسكندرية الصحراوى أمام شارع عتاب. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتدبر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي

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