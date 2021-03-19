الأرصاد تتوقع طقس الجمعة : دافئ نهارا وعظمى القاهرة 24

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد صباحًا، بارد على الأنحاء كافة ليلًا.





وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، إضافة إلى شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء. وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 14 24 بورسعيد 14 21 الإسكندرية 12 21 شرم الشيخ 20 28 أسوان 16 33 كاترين 10 23 الإسماعيلية 12 24

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