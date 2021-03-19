مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية يجرى زيارة إلى جيبوتى

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وفداً مصرياً كبيراً من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتى، فضلاً عن التشاور السياسى، حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسئولين فى جيبوتى بحضور السفير محمد مصطفى عرفى سفير جمهورية مصر العربية فى جيبوتي.





تضمنت اللقاءات لقاء وزير خارجية جيبوتى ووزير الصحة ووزير الإسكان ووزير الطاقة ووزير النقل ووزير الزراعة والثروة السمكية ووزير الأوقاف والثقافة، فضلاً عن محافظ البنك المركزى ورئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة ومدير إدارة الخدمات البيطرية، حيث تناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى المجالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدفع العلاقات بين البلدين وتنويع أُطر التعاون ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية.

فى هذا السياق قام الجانبان المصرى والجيبوتى خلال الزيارة ببحث كيفية الاستفادة من الخبرات المصرية فى العديد من المجالات، ومنها النظر فى سُبُل تطوير العلاقات الصحية والتعاون فى مجال الطاقة والبنية التحتية والطرق والتعليم والطيران المدني، حيث أصدر الجانب الجيبوتى الموافقة على الترخيص لإحدى الشركات المصرية لتسيير رحلات طيران بين عواصم البلدين بما يُسهل حركة الركاب والبضائع. فضلاً عن تعزيز التعاون المصرفى والبنكى من خلال التصريح لأحد البنوك المصرية للعمل بجيبوتي، بجانب التعاون فى مجال إزالة العشوائيات وبناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل، بخلاف التعاون فى مجال الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية والإستزراع السمكى.

فى هذا الإطار، تباحث الجانبين حول الفرص الواعدة للإستثمار فى جيبوتى وسبل تحقيق الإستفادة من الموانئ الجيبوتية، فضلاً عن التعاون فى مجال التدريب وأوجه الاستفادة من الدعم الفنى المقدم من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مختلف المجالات، والمنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف مع العمل على تدريب المزيد من الدعاة الجيبوتيين وإنشاء معهد للأزهر الشريف فى جيبوتى يكون بمثابة منارة للعلوم الدينية لإستقطاب الطلاب المهتمين بالعلوم الدينية والمتطلعين لمعارف وعلوم الإسلام الوسطى بما يسهم فى تكاتف جهود مصر وجيبوتى لمواجهة ومكافحة الفكر المتطرف.

من جانبهم، ثمن مختلف المسئولين الجيبوتيين زيارة الوفد المصرى، والتى تدشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقق المصالح المتبادلة وتعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين.