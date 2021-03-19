صور.. مباحثات مصرية إيطالية للتعاون فى مجال تشغيل خطوط ملاحية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الإيطالى بالقاهرة جيامباولو كانتينى، لبحث التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل .





أكد الوزير، وفقا لبيان صحفى، على الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحرى فى مصر لدعم الاقتصاد القومى، مشيدا بالحوار المصرى الإيطالى الأول والثانى والثالث الذى انعقد بين مسؤولى الجانبين فى مجال النقل البحرى، وكذلك التعاون فى مجال تشغيل خطوط نقل بحرى بين الموانئ المصرية والايطالية لخدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التى تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقى دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هى بوابة ايطاليا نحو إفريقيا.

ورحب وزير النقل بالتعاون مع الجانب الإيطالى فى مجال تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والإيطالية، كما أكد الوزير على الأهمية الكبيرة لإعادة إحياء وتطوير خط قنا أبوطرطور الذى سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات، لافتا إلى أنه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابى فى تنمية الوادى الجديد والذى سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائى السريع الأقصر / قنا / الغردقة / سفاجا، من خلال محطة تبادلية للركاب والبضائع مما يساهم فى تعظيم نقل البضائع وكذلك فى حركة السياحة بين الأقصر والغردقة.

من جانبه أبدى رئيس شركة سكك حديد إيطاليا، اهتمام الشركة الإيطالية بإدارة وتشغيل شبكة القطارات السريعة (السخنة مطروح، 6 أكتوبر / أسوان، الأقصر / الغردقة / سفاجا" وأيضاً المشاركة، كما أبدت شركة سايبم الإيطالية اهتمامها بإنشاء الخط السادس للمترو، حيث أن الشركة متقدمة ضمن مناقصة تنفيذ مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين مسؤولى وزارة النقل والشركات الإيطالية خلال الفترة المقبلة، لبحث كافة أوجه التعاون التى يمكن البدء فيها وفقا لاحتياجات وزارة النقل المصرية.