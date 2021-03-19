أخبار الطقس اليوم.. أمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالعاصمة 24 درجة

يسود اليوم الجمعة، طقسا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

كما يسود طقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقسا مائلا للحرارة على شمال الصعيد حارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشفت إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.