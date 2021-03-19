وفاة المخرج رائد لبيب بعد صراع مع مرض السرطان

توفى المخرج رائد لبيب، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وكان المخرج رائد لبيب، قد أعلن في فبراير الماضي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إصابته بمرض السرطان.
ويعد رائد لبيب من أهم مخرجي أبناء جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر.. بدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977، وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، وتوالت بعد ذلك أعماله ومن أبرزها مسلسلات "هند والدكتور نعمان"،"نص أنا نص هو"، ومن أشهر أعماله أيضا برنامج "الكاميرا الخفية" الذي قدمه الفنان الراحل إبراهيم نصر، وحقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا.
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