محافظ القاهرة يشهد انطلاق مبادرة جمل مدينتك بمشاركة 1.000 شاب وفتاة

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ القاهرة، خالد عبد العال، اصطفاف 1.000 شاب وفتاة من مراكز الشباب والكشافة، صباح اليوم الجمعة، أمام ديوان عام المحافظة بعابدين لبدء انطلاق فعاليات مبادرة "جمل مدينتك"، والتى تنظمها محافظة القاهرة وينفذها الشباب فى الفترة من 19 مارس حتى 5 أبريل فى جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة.





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