رئيس جامعة القاهرة ناعيا شاكر عبد الحميد: الطيبون يغادرون إلى الأبدية

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ببالغ الحزن والأسى الدكتور شاكر عبد الحميد أستاذ علم نفس الإبداع ووزير الثقافة الأسبق، والذى وافته المنية مساء أمس عن عمر 69 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور الخشت، وفقا لبيان صحفى، إن الطيبين يغادرون إلى الأبدية، وأن الراحل -رحمه الله- كان من أنبل الناس، ومن أبرز المثقفين المصريين، وصاحب نظرة موسوعية للعلوم والفنون. وتوجه الدكتور محمد الخشت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. والدكتور شاكر عبد الحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة فى ديسمبر 2011.

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