إنفوجراف- لقاءات وافتتاحات.. الحصاد الأسبوعى لنشاط وزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، العدد الـ 30 من "الانفوجراف الأسبوعى"، والذى يستعرض فيه الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة..





وذكر الملخص أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



وألقى الملخص الضوء على افتتاح وزير الزراعة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، معرض زهور الربيع الـ 88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بحضور سفير جنوب السودان، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الإمارات مندوبا عن السفير الإماراتى بالقاهرة، ونائب محافظ الجيزة، وهشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، وعدد من قيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ومشاركة أكثر من 238 عارضا، فضلا عن إشادة وزير الزراعة بجناح الركن الإعلامى الخاص بالمعرض، إذ ثمن القصير الجهود المبذولة من أعضاء فريق العمل، والأنشطة المتميزة التى يقومون بها، والعملية التنظيمية، فضلا عن رسالة الشكر التى نقلها الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إلى القصير، من العارضين بمعرض زهور الربيع، وذلك لجهوده وتكليفاته بدعم وتذليل العقبات التى تواجه كل العارضين، وخروجه بمظهر مشرف ولائق بمستوى الحدث السنوى الهام، وتشديده على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحث العاملين على التنظيم الجيد للمعرض.

وخلال هذا الأسبوع، التقى وزير الزراعة مع اوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة وميريام فرناندو مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"، إذ تم بحث أوجه التعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" ووزارة الزراعة فيما يتعلق بالمشروعات القائمة واستراتيجية الوزارة فى تنفيذ مشروعات المساعدات الفنية المقدمة من الحكومة الألمانية، والتى تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالقاهرة.



كما التقى القصير مع إبراهيم كابا وزير خارجية جمهورية غينيا، وبونتورابى ياتارا وزيرة الطاقة الغينية، وشانتال كول مستشارة رئيس الجمهورية الغينى لشئون البيئة والتنمية المستدامة والوفد المرافق لهم، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الزراعية المختلفة.

وأعلن القصير عن اعتماد مبلغ 703 ملايين جنيه لأكثر من 5 آلاف مستفيد من صغار المربين لشراء 47 ألف رأس ماشية، ليصبح إجمالى ما تم تمويله لمشروع البتلو حتى الآن حوالى 4 مليارات جنيه لأكثر من 25 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 272 ألف رأس ماشية، كما كلف وزير الزراعة، معهد بحوث وقاية النباتات بتلبية مطالب محافظة جنوب سيناء والتى تم عرضها خلال زيارته الشهر الماضى واجتماعه مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومنها مكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الأبيض وبعض الحشرات الضارة.

وأعلنت وزارة الزراعة عن انتهاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من تطعيم الماشية بأكثر من 5.4 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك ضمن الحملة القومية، والتى بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، كما وزع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة بتوزيع 50 الف شتلة زيتون مجانا على مزارعى مطروح، بحضور خالد شعيب محافظ مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقد أشاد شعيب بالتعاون المستمر بين وزارة الزراعة ومحافظة مطروح من أجل خدمة المزارعين.



وأجرى الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية جولة تفقدية لبعض المواقع الإنتاجية بمحافظة أسوان، وذلك فى زيارة استغرقت 3 أيام بدأها بزيارة مفرخ صحارى لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المفرخ والوقوف على آخر المستجدات واعمال التطوير والتنمية بالمنطقة.

والتقى مصيلحى بالعاملين بالمفرخ، وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على زيادة إنتاجية المفرخ، والتى تبلغ 10 ملايين وحدة زريعة بلطى.

كما نظم المعمل المركزى للنخيل بوزارة الزراعة بتنظيم ورشة عمل بعنوان تحسين جودة وسلامة التمور المصرية، بمحافظة مطروح، وذلك استكمالا لزيارة وزير الزراعة التى قام بها إلى المحافظة، وقام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية يرافقه الدكتور خالد جاد مدير المكتب الفنى والجهاز الإرشادى لمحافظة القليوبية بمتابعة الحالة العامة بحقول إكثار التقاوى وحقول الحملات القومية للمحاصيل المختلفة قمح وفول وغيرها.