وزارة الرى تنتهى من المشروعات المتعثرة لسنوات طويلة للإستفادة من الإستثمارات التى...

- الإنتهاء من إنشاء عدد ( ٩ ) محطات متعثرة لأكثر من خمسة عشر عاماً

- الإنتهاء من إنشاء وتشغيل محطة السلسله الجديدة بمحافظة اسوان بعد أكثر من ٢٠ سنه من التعثر

فى ضوء توجيهات الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات المتعثرة منذ سنوات طويلة للإستفادة من الإستثمارات التى أُنفقت عليها .. فقد تم الإنتهاء من إنشاء وتشغيل محطة السلسله الجديدة والتى تخدم زمام ٣٥ ألف فدان بمحافظة اسوان ، بعد تذليل المعوقات التى واجهت إنشاء المحطة ، وذلك بعد أكثر من ٢٠ سنه من التعثر .

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم تصميم المحطة على أعلى المستويات التكنولوجية وإستخدام المعدات الموفرة للطاقة ، كما روعى عند إنشاء المحطة الجديدة إعادة تصميمها لإستيعاب الإحتياجات المائية للزمامات الجديدة.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم خلال السنوات الخمس السابقة الإنتهاء من إنشاء عدد ( ٩ ) محطات متعثرة لأكثر من خمسة عشر عاماً تخدم زمام ٥٧٩ ألف فدان ، حيث تم إنشاء محطة النصر ٤ لخدمة زمام ١٧٠ ألف فدان ومحطه الحارس الجديدة لخدمة زمام ٩٠ ألف فدان ومحطة جنوب سهل الحسينية لخدمة زمام ٦٤ ألف فدان ومحطة بنى حميل بسوهاج لخدمة زمام ٩٠ ألف فدان ومحطة الكيلو ٥٧ بتوشكى لخدمة زمام ٣٢ ألف فدان ومحطة صرف زغلول لخدمة زمام ٢٠ ألف فدان ومحطة ترعة النور لخدمة زمام ١١ ألف فدان ومحطة محيط زغلول لخدمة زمام ١٢ ألف فدان ومحطة العياط الجديدة ببنى سويف لخدمة زمام ٩٠ ألف فدان.

ويأتى إنشاء هذه المحطات الجديدة ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد وإنشاء عدد (١٠٨) محطات خلال السنوات الخمسة عشر القادمة للوفاء بإحتياجات الرى وإستيعاب الإحتياجات المائية للزمامات الجديدة وتنظيم عملية الصرف الزراعى بالمصارف الرئيسية.