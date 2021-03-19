حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 20-3-2021

حظك اليوم برج الحمل أبراج السبت 20/3/2021

مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الالتباس لكنه يشجعك على التفكير مليًا قبل التصرف. يمكنك السفر بشكل مربح للغاية

عاطفياً: ستكون مع شريك حياتك وتنسى كل همومك ومخاوفك المرتبطة به ، وتستمتع بالسعادة.

صحياً: قد تسمع أخبارًا صحية أو مهنية تثير اهتمامك كثيرًا ، لكن تجنب الجدل.

حظك اليوم برج الثور أبراج السبت 20/3/2021

مهنياً: تحصل على ما تتمناه لمستقبل واعد ومزدهر ، ونجاح بعد نجاح ، وتقدم كبير على جميع المستويات.

عاطفياً: حياتك العاطفية غنية وتجعلك أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي ، فتجد نفسك أكثر طلاقة في التحدث والتواصل مع شريك حياتك.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة ونادراً ما تعاني من مشاكل خطيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء أبراج السبت 20/3/2021

مهنياً: ابتداءً من اليوم تشعر بالراحة والاسترخاء ، وسيزول بعض التشويش الذي نشأ منذ بداية الشهر وتصبح أفكارك أكثر وضوحًا.

عاطفياً: يسهل عليك نقل رسالتك لمن تحب دون تشويه أو تغيير ، وقد تصبح الرؤية أوضح ، ويصبح التواصل معه مناسبًا.

صحياً: تساعدك التمارين الروحية على توسيع آفاقك وصياغة أفكارك.

حظك اليوم برج السرطان أبراج السبت 20/3/2021

مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الالتباس فيما يتعلق بالسفر لمسافات طويلة أو السفر أو العلاقة مع أجنبي أو غريب.

عاطفياً: يسود جو من التفاهم في علاقاتك مع الآخرين ، خاصة وأنك أصبحت أكثر انفتاحاً على الحياة الاجتماعية من ذي قبل.

صحياً: لا تحصل على شيء إذا حاولت زيادة الضغط دون إيجاد منفذ مناسب لذلك.

حظك اليوم برج الأسد أبراج السبت 20/3/2021

مهنياً: يقل الضغط ويقل تأثيره على إنتاجيتك وشهرتك

عاطفياً: يبدو أن الشدائد والضغط لم يعد يسيطر على جوك العاطفي ويجلب المزيد من المشاعر الإيجابية.

صحياً: صحتك جيدة ، أي مرض أعتبره قصير العمر. يتميز هذا اليوم بالصحة الجيدة والرفاهية.

حظك اليوم برج العذراء أبراج السبت 20/3/2021

مهنياً: سيتم تعريفك بالتصحيح والإصلاح ، وسيتم إزالة الغموض المرتبط بالشراكات المهنية أو الشخصية من اليوم.

عاطفياً: مع انتقال كوكب الحب تبدأ دورة عاطفية جيدة وواعدة.

صحياً: الطاقة العظيمة والحيوية النابضة بالحياة التي تستمتع بها اليوم تجعلك مشرقاً

حظك اليوم برج الميزان أبراج السبت 20/3/2021

مهنياً: يوم مميز يجلب لك الاسترخاء والرضا ، وتحقيق مشروع مهم كنت تسعى إليه منذ زمن طويل.

عاطفياً: حياتك العاطفية مليئة بالمفاجآت ، والعلاقة مع شخص تقابله أخيرًا يمكن أن تتحول إلى قصة حب حقيقية.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة وقدرة ممتازة على مقاومة الأمراض.

حظك اليوم برج العقرب أبراج السبت 20/3/2021

مهنياً: عبر عن نفسك بحرية وابدأ واحدة جديدة بثقة واهتم ببعض التفاصيل المهمة جدًا.

عاطفياً: يبحث العزاب عن علاقات ضحلة ومغامرات عابرة ، ويستمتعون فقط بالترفيه.

صحياً: لا تأكل أثناء مشاهدة التلفاز أو الجلوس أمام الكمبيوتر ، فقد ثبت أن هذا يؤدي إلى تناول المزيد من الطعام والسعرات الحرارية الزائدة دون ملاحظتها.

حظك اليوم برج القوس أبراج السبت 20/3/2021

مهنياً: يقوم الزملاء بحل المشكلات التي لم يتم حلها ، ويفتحون لك مجالات جديدة ، ويفاجئونك.

عاطفيًا ، يلوح في الأفق الزواج والعلاقات التي ستجلب لك الكثير من السعادة التي كنت تنتظرها.

صحياً: أنت شديد المقاومة للأمراض ولست بحاجة إلى دواء لتشعر بالتحسن.

حظك اليوم برج الجدي أبراج السبت 20/3/2021

على الصعيد المهني: هذا يفتح دائرة جديدة من الانفراج والتخفيف من بعض القضايا العالقة.

عاطفياً: يعود شخص ما ليقف بينك وبين من تحب ، وكن مستعدًا دائمًا لتغييرات اللحظة الأخيرة التي تحدث لمشاريعك.

صحياً: حاول تخفيف الضغط النفسي من حولك والابتعاد عن الأجواء الصاخبة قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الدلو أبراج السبت 20/3/2021

مهنياً: بنهاية الشهر تركز على الأمور المالية وتراجع حساباتك المصرفية

عاطفياً: لحسن الحظ ، يعود الضغط إلى الهدوء ، والجو يتحسن ، ويخف ، ويتلاقى العاشقان مرة أخرى ، مما يقوي علاقة التأرجح.

صحياً: ستجد الأدلة الضرورية والضرورية لإقناع الآخرين بضرورة ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة والعافية.

حظك اليوم برج الحوت أبراج السبت 20/3/2021

مهنياً: علم الفلك يسلط الضوء على بعض الموضوعات ويجلب لك فوائد المستوطنات.

عاطفياً: قد تواجه بعض الصعوبات وفقدان الحيوية والنشاط. العصبية المفرطة لا تساعد في حل المشاكل مع الشريك ، لأنها تولد العناد.

صحياً: أنت بحاجة إلى مراقبة ذاتية مستمرة وعلاج إيجابي لعدم ثباتك.