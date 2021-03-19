الرى: الانتهاء من إنشاء 9 محطات مياه متعثرة لأكثر من 15 عاما

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، الانتهاء من إنشاء وتشغيل محطة السلسلة الجديدة والتى تخدم زمام 35 ألف فدان بمحافظة أسوان، بعد تذليل المعوقات التى واجهت إنشاء المحطة، وذلك بعد أكثر من 20 سنة من التعثر فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة منذ سنوات طويلة.





وأوضح الدكتور عبد العاطى، أنه تم تصميم المحطة على أعلى المستويات التكنولوجية واستخدام المعدات الموفرة للطاقة، كما روعى عند إنشاء المحطة الجديدة إعادة تصميمها لاستيعاب الاحتياجات المائية للزمامات الجديدة. وأوضح الدكتور عبد العاطى، أنه تم خلال السنوات الخمس السابقة الانتهاء من إنشاء 9 محطات متعثرة لأكثر من خمسة عشر عاماً تخدم زمام 579 ألف فدان، حيث تم إنشاء محطة النصر 4 لخدمة زمام 170 ألف فدان ومحطة الحارس الجديدة لخدمة زمام 90 ألف فدان ومحطة جنوب سهل الحسينية لخدمة زمام 64 ألف فدان ومحطة بنى حميل بسوهاج لخدمة زمام 90 ألف فدان. بالإضافة إلى محطة الكيلو 57 بتوشكى لخدمة زمام 32 ألف فدان ومحطة صرف زغلول لخدمة زمام 20 ألف فدان ومحطة ترعة النور لخدمة زمام 11 ألف فدان ومحطة محيط زغلول لخدمة زمام 12 ألف فدان ومحطة العياط الجديدة ببنى سويف لخدمة زمام 90 ألف فدان.

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