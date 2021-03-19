جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ‏رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ 32 لتحرير طابا.‏





وأكد الأزهر أن ذكرى تحرير أرض طابا واستعادتها إلى حضن الوطن هى ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعًا، وهى بمثابة استكمال لملحمة العزة والكرامة التى خلدتها انتصارات أكتوبر المجيدة باسترداد الأرض وعدم التفريط فى أى جزء من تراب هذا الوطن. واحتفالا بهذه المناسبة، فإن الأزهر يدعو المصريين إلى استلهام روح النصر لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء‎.‎‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد تحرير طابا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.