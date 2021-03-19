النائبة مها عبد الناصر تهنئ أهالى المنيا بعيدهم القومى  

جدة - نرمين السيد - وقالت النائبة فى بيان لها: أخص بالذكر أهالى مركزى ملوى، وديرمواس، الذين قاموا بانتفاضتهم عام 1919 ضد الاحتلال الإنجليزى، ودفعوا ثمنا غاليا لبسالتهم ودفاعهم عن حريتهم وكرامتهم.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن العيد هذا العام يأتى ونحن بصدد تطوير مركزى ملوى وديرمواس ضمن مشروع حياة كريمة، والتى نأمل أن تكون نقطة انطلاق لكل محافظات مصر، وبالأخص محافظة المنيا، وفرصة جيدة لتحسين مستوى المعيشة، وعمل تنمية مستدامة فى المحافظة ككل.
واختتمت النائبة بيانها، مؤكدة أن مصر ستظل دائما رافعة رايات الحرية والعزة والكرامة.
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