تنفيذا لتوجيهات السيسى.. صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة من كورونا

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يستكمل حاليا صرف الدفعة الرابعة والخامسة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضررين من فيروس كورونا وقطاع الغزل والنسيج، وقطاعات أخرى.





وكشف الوزير، فى بيان صحفى، عن أن إجمالى ما تم صرف من الصندوق لهذه القطاعات بسبب "كوفيد – 19" وصل إلى مليار و49 مليونا و98 ألف جنيه، صرفت لنحو 600 ألف و519 عاملا، يعملون فى 81 ألفاً 559 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة، وفى مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 890 مليونًا و407 آلاف جنيه، صرفت لـ 509 آلاف و350 عاملا يعملون فى 8.354 منشأة، أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 100 مليون و212 ألف جنيه، صرفت لـ 77 ألفا و725 عاملا، يعملون فى 100 منشأة، كما تم صرف 58 مليون و479 جنيها لـ 23 ألفا 444 عاملا، يعملون فى 105 منشآت بقطاعات خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.