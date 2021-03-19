«بنبنى لبكره».. الإنتاج الحربى تطلق فيديو عن صناعة المصاعد الكهربائية

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الإنتاج الحربى، اليوم الجمعة، الفيديو الخامس من حملة "بنبنى لبكره"، وهى حملة إعلامية أطلقتها الوزارة ليتم من خلالها استعراض لمحات من المشروعات التى تشارك فى تنفيذها وتعكس مساهمتها فى التنمية الشاملة بالدولة.





وخلال الفيديو الخامس للحملة تم الإشارة إلى أن وزارة الإنتاج الحربى أنشأت شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك"، بالتعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربى" وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية.

كما تم التنويه فى الفيديو الخامس للحملة أن الغرض من ذلك التعاون هو توطين صناعة المصاعد والسلالم الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلى تدريجيا، ونقل التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج إلى شركات الانتاج الحربى، وكذلك تبادل الخبرات المكتسبة وصولا إلى اعلى نسبة تصنيع محلى لهذه الصناعة، والوصول إلى مصاف كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.

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