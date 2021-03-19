الداخلية تضبط 14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية من كورونا

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط عدد (14730) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14650) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (80) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تمكنت أجهزة الأمن بالوزارة، من تحرير (706) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، و(171) قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بإجمالى مضبوطات (1328) شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.