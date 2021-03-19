صور.. وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: الوفاء بحق الأوطان من شيم الكرام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد منار عنبة وزير الطيران والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، والشيخ إسماعيل الراوى مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، واللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء مساعد وزير الداخلية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة جنوب سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة، وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد.

وخلال الخطبة، تحدث وزير الأوقاف عن الحق فى القرآن الكريم، موضحًا أن الله عز وجل هو الملك الحق ، حيث يقول الحق سبحانه: "ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِى الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ"، ويقول عز وجل: "فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ"، ويقول سبحانه: "ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الحَقِّ"، ويقول جل وعلا: "وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ المُبِينُ"، أنزل كتابه بالحق فقال سبحانه:"وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ" ، وأرسل رسوله بالحق: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا"، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم إِلَى الصَّلاَةِ فى جَوْفِ اللَّيْلِ، ويناجى ربه قائلًا: "أنتَ الحقُّ، وقولُكَ الحقُّ، ووعدك حقٌّ، والجنَّةُ حقٌّ، والنَّارُ حقٌّ، والنَّبيُّونَ حقٌّ، ومحمَّدٌ حقٌّ، اللَّهمَّ لَكَ أسلمتُ، وبِكَ آمنتُ، وعليْكَ توَكَّلتُ، وإليْكَ أنَبتُ، وبِكَ خاصَمتُ، وإليْكَ حاكمتُ، فاغفِر لى ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلَنتُ، أنتَ إلَهى لاَ إلَهَ إلَّا أنتَ".

وأشار الوزير إلى أن اتباع الحق سبيل السعادة فى الدارين، وأوضح معاليه نماذج من الحق فى حياتنا منها حق المال، موضحًا أن بعض الناس يظنون أنهم عندما ينفقون فى سبيل الله يمتنون على خلق الله وأنهم متفضلون عليهم مع أن كل ما يؤدونه هو إخراج حق الله فى مال الله حيث يقول الحق سبحانه: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" ويقول سبحانه فى سورة المعارج: "وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"، كما بين معاليه أن هناك علاقة بين قوله تعالى: وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" وبين قوله سبحانه: "وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ" ليطمئن النفوس التى تؤدى حق الله فيما من الله به عليها.



وأضاف: "كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ابْنَ آدَمَ أنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ"، ويقول الحق سبحانه: "هَا أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِى وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم"، ويقول صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ للهِ عِنْدَ أَقْوَامٍ نِعَمًا أَقَرَّهَا عِنْدَهُم -يَعْنِى: جَعَلَهَا ثَابِتَةً عِنْدَهُمْ، مَا كَانُوا فِى حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَمَلُّوهُمْ، فَإِذَا مَلُّوهُمْ نَقَلَهَا اللهُ إِلَى غَيْرِهِمْ"، ويقول سبحانه: "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ" فى الدنيا بزوال النعمة وفى الآخرة بكنز المال وعدم الوفاء بحقه".



كما أشار إلى أنه لا يوجد أى حرج شرعى فى الاحتفاء بأيام الوطن العظيمة، أو تخصيص بعض الأيام للتذكير بحق أصحاب الحقوق علينا، كحق المعلم أو حق الأم أو بحق المرأة تنبيهًا على أداء الحقوق لهم، بل إن ذلك من علامات الوفاء، مبينًا معاليه أنه كما فى الأموال حق ، فللوالدين حق، وإكرام الوالدين حق على الأبناء وليس تفضلا منهم، فعندما يحسن الإنسان لوالديه، فهو لا يتفضل عليهما أبدًا بل يؤدى بعض حقهما عليه حيث يقول سبحانه: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا"، فأنت ترد بعض الحق وليس كل الحق، لا يمكن أن يوفى إنسان حق والديه على الإطلاق، فقد أتى رجل إلى النبى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ إنى أريدُ الجهادَ فى سبيلِ اللهِ تعالى، فقال: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ فقلتُ: نعمْ، فقال: الزم رجلها فثمَّ الجنَّة"، ويقول أبو فراس الحمدانى:

أَيا أُمَّ الأَسيرِ لِمَن تُرَبّى * وَقَد مُتِّ الذَوائِبَ وَالشُعورُ

إِذا اِبنُكِ سارَ فى بَرٍّ وَبَحرٍ * فَمَن يَدعو لَهُ أَو يَستَجيرُ

بِأَى دُعاءِ داعِيَةٍ أُوَقّى * بِأَى ضِياءِ وَجهٍ أَستَنيرُ

بِمَن يُستَدفَعُ القَدرَ المُوَفّى * بِمَن يُستَفتَحُ الأَمرُ العَسيرُ

إنه حق الوالدين فعلى كل منا أن يتفانى فى خدمتهما خصوصا عند الكبر وليقل: "رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا".



كما أوضح الوزير الحق الثالث وهو حق الوطن، فقد قالوا إذا أردت أن تعرف أصالة إنسان وطيب معدنه فانظر إلى مدى وفائه لوطنه ، فمن لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه أصلا، ومآل الخونة والعملاء سوء المآل فى الدنيا والآخرة، فليس مع الوطن خاسر وليس ضده رابح ، فما عادى أحد وطنه وما خان أحد وطنه إلا خسر الدنيا والآخرة، ومن يقرأ التاريخ يجد خير شاهد على ذلك، مشيرًا إلى أننا فى يوم من الأيام العظيمة، إذ يقول رب العزة:"وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّه"، ومن أيام الله لأى وطن أيام العزة وأيام النصر وأيام الفخار، وها نحن هنا فى طور سيناء من مسجد السلام بمدينة السلام بطور سيناء إذ كلم الله سيدنا موسى عليه السلام، وإذ تجلى ربنا للجبل فجعله دكًا، وحيث الوادى الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة فى هذه المحافظة الطيبة، تحتفل محافظة جنوب سيناء والمصريون جميعًا بذكرى رفع العلم على طابا فى 19 من مارس كل عام، وفى ذلك اعتزاز بالوطن واعتزاز بالأرض وتأكيد على استمرار التضحية فى سبيل الوطن ، فكل وطنى شريف يعتز بأيام وطنه المجيدة، والوفاء بحق الأوطان من شيم الكرام، ضحى آباؤنا بدمائهم وأرواحهم ، وضحى أجدادنا واستردوا حربًا وتفاوضًا كل ذرة رمل من هذا الوطن، وها هو هذا الجيل جيشًا وشرطة يؤديان حق الوطن فى مواجهة قوى الشر والإرهاب، فالحفاظ على الوطن والتضحية من أجله ليس منوطًا بجيل واحد من الأجيال أبدًا، بل هو حق على جميع الأجيال أن تؤدى ضريبتها تجاه الوطن دفاعًا وحفاظًا وعملًا وتنميةً، يقول شوقى:

وَلِلأَوطانِ فى دَمِ كُلِّ حُرٍّ.. يَدٌ سَلَفَت وَدَينٌ مُستَحِـقُّ

وكما أعلن الرئيس أن مصر مقبلة على جمهورية جديدة ، وهذا يحتاج منا جميعًا إلى مزيد من الجهد والتعب والعرق كل فى مجاله وميدانه.

بَنى مِصرٍ مَكانُكُمو تَهَيّا .. فَهَيّا مكنوا للمجد هَيّا

خُذوا شَمسَ النَهارِ لَهُ حُلِيّاً .. أَلَم تَكُ تاجَ أَوَّلِكُم مَلِيّا

لَنا وَطَنٌ بِأَنفُسِنا نَقيهِ .. وَبِالدُنيا العَريضَةِ نَفتَديهِ

إِذا ما سيلَتِ الأَرواحُ فيهِ .. بَذَلناها كَأَن لَم نُعطِ شَيّا

نَقومُ عَلى البِنايَةِ ما حيينا .. وَنَعهَدُ بِالتَمامِ إِلى بَنينا

وفيك نَموتُ مِصرُ كَما حَيينا .. وَيَبقى وَجهُكِ المَفدِى حَيّا