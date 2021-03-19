ضربة موجعة للإرهابيين.. النائب مجدى الأمير يشيد بمؤتمر «الشؤون الإسلامية»

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب، بالبيان الختامى الصادر عن المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذى انعقد بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة وزراء وكبار المسؤولين بمختلف دول العالم تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات" بأنه يضمن التعايش السلمى بين جميع دول وشعوب العالم.





وأعرب "الأمير" فى بيان صحفى، عن سعادته الغامرة بإشادة وزراء وعلماء العالم المشاركين فى هذا المؤتمر الناجح والذى حقق جميع أهدافه لصالح البشرية جمعاء بتجربة مصر الرائدة فى الحوار ونشر ثقافة التسامح فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وإشادتهم أيضا بما قدمه السيسى من مبادرات لتشجيع الحوار بين شعوب العالم وترسيخ وتعزيز أسس التسامح وإحلال السلام العالمى.

كما أعرب النائب مجدى الأمير عن سعادته أيضًا بإشادة المشاركين فى المؤتمر بمستوى تنظيم المؤتمر، وقدرة الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الكبرى بكل كفاءة واقتدار، ولا سيما فى ظل الظروف الراهنة التى يعيشها العالم كله فى مواجهة كورونا، مثمنين التزام المؤتمر بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى.

ووجه تحية تقدير واحترام للعالم الجليل والكبير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإمام التجديد فى الخطاب الدينى، على ما بذله من جهود جبارة لإنجاح هذا المؤتمر ومعه جميع القيادات والعاملين بوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية واصفًا نجاح المؤتمر فى ظل الظروف الراهنة بأنه إنجاز عظيم يحسب للدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأجهزتها.

كما وصف النائب مجدى الأمير إصدار المؤتمر فى بيانه الختامى لتوصية أكدت بكل وضوح وبإجماع المشاركين على الرفض المطلق للتطرف والإرهاب وللكراهية والتعصب ورفض التوظيف السياسى لأى من ذلك كأداة لتفتيت الدول وهدمها أو لحصد الأصوات وكسب الانتخابات والتأكيد على رفض ربط التطرف والإرهاب بأى دين ورفض الزج بالأديان والمقدسات فى ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية والتحذير من أن مخاطر الإساءة للمقدسات والرموز الدينية هى تهديد للأمن والسلم الدولى، ولا ينجم عنها سوى المزيد من العنف والتطرف وتأجيج المشاعر وخلق العداوات بأنها بمثابة ضربة موجعة وصفعة قوية على وجوه جميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى إدانة التوظيف السياسى للأديان والضرب بيد من حديد على أيدى النفعيين والمتاجرين بالقيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأشاد الأمير بتأكيد المؤتمر فى توصياته على ضرورة قيام المؤسسات التشريعية بإصدار قانون لتجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية ورموزها، وإدراج ذلك فى الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية ، والتأكيد على أهمية دور البرلمانيين كممثلين للشعوب فى تعزيز الحوار بين الثقافات، وفى إصدار تشريعات تجرم التحريض على التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية والتعصب، وإصدار قوانين تجرم الإساءة للأديان والرموز والمقدسات الدينية كجريمة تدخل فى خانة التمييز العنصرى والدينى والمحظورة بموجب المادة (20) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تنص على: "تُحْظَرُ بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف".