جدة - نرمين السيد - قدم السفير أحمد السماوى سفير جمهورية مصر العربية لدى توجو، أوراق اعتماده للرئيس التوجولى Faure Gnassingbé، وأكد تطلعه للعمل على تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن، وللاستمرار فى تقديم الدعم لتوجو فى المجالات المتعددة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى فى توجو يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.