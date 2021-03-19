أسيوط ترفع درجة الاستعداد تحسبا للرياح المحملة بالأتربة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسيوط عصام سعد، برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تحسبًا لموجة طقس سيىء تضرب أغلب المحافظات وتوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة واحتمالية نشاط للرياح محملة بالأتربة والرمال قد تصل إلى حد العواصف على المناطق الصحراوية اعتبارًا من يوم غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.





وبحسب بيان صدر عن المحافظة، اليوم الجمعة، فقد وجه سعد، بانعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية فى المحافظة بشكل متسمر على مدار 24 ساعة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء فى الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها بحضور ممثلى كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، فضلا عن التواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية فى المراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية وخاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الرياح أو العواصف الترابية والتأكد من سلامة كافة الطرق الرئيسية والفرعية فى نطاق المحافظة ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث ومعدات التدخل مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف تحسبًا لأية أمطار ومراجعة أعمدة الإنارة فى الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة.

وكلف المحافظ، مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكد من صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة وتجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة لتوزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها".

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة سقوط الأمطار أو التعرض لعواصف ترابية وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.

وأشار إلى استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السىء وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها مع نشر كافة البيانات والنشرات الإعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتواصل مع كافة وسائل الإعلام الرسمية لإطلاعهم على آخر المستجدات.