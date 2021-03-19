سفير مصر لدى صربيا يبحث تعزيز التعاون مع عمدة مدينة نوفى ساد

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة مصر فى صربيا اجتماعات لمجموعة سفراء الدول الفرانكفونية برئاسة السفير عمرو الجويلى، مع حكومة مقاطعة "فويفودينا" المتمتعة بالحكم الذاتى، حيث شملت أيضاً مائدتين مستديرتين ركزت الأولى على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثانية على تنمية أواصر الصداقة الثقافية، فضلاً عن زيارة مركز الدراسات الفرانكفونية بجامعة "نوفى ساد".





وقال السفير الجويلى، الرئيس الحالى لمجموعة سفراء الدول الفرانكفونية فى بلجراد، أن الاجتماع مع رئيس حكومة "فويفودينا" الإقليمية وضع إطاراً للتعاون بين الإقليم والدول الفرنكوفونية فى مختلف المجالات بما فى ذلك الثقافية والتعليمية والاقتصادية، مرحباً بتوجه غرفة "فويفودينا" للتجارة والصناعة بإيفاد بعثة تجارية واستثمارية برئاسة ممثلى الحكومة الإقليمية لزيارة مصر تتويجاً للتعاون البازغ مع غرفة تجارة الإسكندرية. وأضاف سفير مصر لدى صربيا أن اللقاء مع عمدة مدينة "نوفى ساد" ركز على استكشاف إضافة البُعد الفرانكفونى لأنشطة المدينة عندما تضطلع بدور عاصمة الثقافة الأوروبية فى عام 2022. كما بحث فى لقاء مع رئيس الجمعية النيابية لمدينة "نوفى ساد" المقومات السياحية مع الدول الناطقة بالفرنسية، خاصة مجالات التعاون فى الرحلات النهرية والفنادق العائمة التى اكتسبت مصر فيها الكثير من الخبرة من خلال الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان. وشهدت الاجتماعات تنويهاً بدور مصر الإقليمى والأممى الرائد بما فى ذلك فى إطار الفرانكفونية.

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