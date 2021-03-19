تعميم القانون المصرى لرعاية المريض النفسى بجميع الدول العربية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أرسلت إليه لتعميم القانون المصرى الخاص برعاية المريض النفسى على الدول العربية للاسترشاد به عند وضع قوانينها الوطنية.





وأشار دكتور عكاشة، فى تصريحات صحفية، إلى أنه هو من وضع القانون الجديد للصحة النفسية وأحدث تعديلات على قوانين الصحة النفسية فى مصر، وخصوصا فما يتعلق بحقوق المرض النفسى والدخول الاختيارى وشروط الدخول الإلزامى.

وفيما يتعلق بجلسات تنظيم إيقاع المخ، أكد دكتور أحمد عكاشة أنه أول من استبدل مصطلح جلسات الكهرباء بجلسات تنظيم إيقاع المخ وأنه لابد من إزالة الوصمة حول المرض النفسى والعلاج النفسى، والتوضيح للمواطنين بأن هناك قوانين مصرية للصحة النفسية تراعى حقوق المريض وأن العالم العربى يسترشد بهذه القوانين.

وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ويهدف القانون إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفى ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

كما تستهدف التعديلات سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، وتأكيد أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد أهمية التعليم المستمر، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

وأكدت المادة مادة (30)، عدم جواز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ووفقا للمادة ذاتها، يتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.

وأكد الدكتور عكاشة، خلال مناقشة مشروع القانون، أن السبب فى تعيير مسمى "جلسات الكهرباء" إلى "جلسات تنظيم إيقاع المخ"، هو أن اللفظ السابق ليس معبرا عما تؤديه هذه الجلسات من هدف سامى لإنقاذ حياة المرضى، بل ويزيد من الوصمة لدى المرضى.