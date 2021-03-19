رئيس الطائفة الإنجيلية يحتفل بالعيد المئوى لكنيسة دندرة

جدة - نرمين السيد - احتفل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس السنودس، القس نادى لبيب، بالعيد المئوى لكنيسة دندرة الإنجيلية.



جدة - نرمين السيد - احتفل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس السنودس، القس نادى لبيب، بالعيد المئوى لكنيسة دندرة الإنجيلية. ورسم زكى، القسيس ولسن نجيب راعيا للكنيسة. يأتى ذلك فى إطار جولته الرعوية بكنائس الصعيد.

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