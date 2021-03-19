المفتى يهنئ السيسى والقوات المسلحة بالذكرى 32 لتحرير طابا

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه اليوم الجمعة: تحية إلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصرى المدافع عن تراب وطنه بمناسبة ذكرى تحرير طابا.
وأكد فضيلته أن عيد تحرير طابا ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء والمزيد من الجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية.
وأوضح مفتى الجمهورية أن هذا اليوم العظيم يُعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة التى قدمها -ولا يزال يقدمها- الجيش المصرى، وما تقوم به الدبلوماسية المصرية من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم فى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربصين بها عبر تاريخها الطويل.
ودعا مفتى الجمهورية جموع الشعب المصرى، وخاصة الشباب، أن يستلهموا من ذكرى "تحرير طابا" معانى التضحية والفداء والاجتهاد والمثابرة، لكى يشاركوا فى بناء البلاد ونهضتها ورقيها وحتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.
وتوجه مفتى الجمهورية، بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء، وأن تنعم دائمًا بالأمن والاستقرار والرخاء.
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