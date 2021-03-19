فيديوجراف- التشغيل فى أغسطس.. القطار الكهربائى عدلى منصور العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - والفيديو جراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن مشروع القطار الكهربائى. وأولى محطات المسار تتمثل فى محطة عدلى منصور المركزية التبادلية الكبيرة التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا.

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