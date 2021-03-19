جامعة الأزهر تمنح درجة العالمية لباحثة عن تطبيقات دار الإفتاء لفقه المصلحة

وقالت الباحثة رابعة عيد، إن الدافع للدراسة حول هذا الموضوع أن الفتوى والمصلحةُ حظيتا بأهميةٍ بالغةٍ فى العصرِ الحالى، نظرًا لما يستجدُ من النوازلِ والتى تقتضى بيانَ الحكمِ الشرعى لها مع مراعاةِ المصلحةِ، لذلك كانت دراسةُ المصالحِ واعتبارُها وبيانُها للناسِ أمرًا مُهمًّا وضرورةً ملحةً لإظهارِ مقاصدِ الشريعةِ وأسرارِها ولتجديدِ الفقهِ وتقويةِ دورِهِ ونشاطِهِ وحيويتِهِ وصفائِهِ ومنعًا من جمودِه فى الحياةِ، موضحة أن دارُ الإفتاءِ راعت هذه المصالحَ فى أكثرِ التطبيقاتِ المعاصرةِ.
وتابعت عيد، أن الرسالة تناولت الحديث عن معاملات تتعلق بالمعاملات البنكية، كفوائد البنوك من إيداع واقتراض واستثمار فيها والمضاربة والمرابحة والتورق المصرفى فضلا عن معاملات أخرى كالسمسرة والتأمين بأنواعه، كما تناولت دراسة هذه المعاملات من خلال فتاوى دار الإفتاء دراسة فقهية مقارنة مع الترجيح والنص على وجهة المصلحة فى الحل أو فى التحريم.
وشملت لجنة المناقشة الدكتور فرحات عبد العاطى سعد أستاذ الفقه المتفرغ والعميد الأسبق للكلية، والدكتور محمد راشد على أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون والمشرف على الرسالة، والدكتورة روحية مصطفى الجنش أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، والدكتورة لمياء محمد متولى أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة.
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