صور.. برلمانية: العاصمة الإدارية تؤكد قدرة المصرى على فعل المستحيل

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تكتب التاريخ من جديد فى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن ما يتم فى العاصمة الجديدة إنجاز أقرب إلى الإعجاز.





وأضافت نصر، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أنها أجرت فى وقت سابق زيارة للعاصمة الإدارية، لافتة إلى أن ما رأته فى المدينة الجديدة شىء تعجز الكلمات عن وصفه، مؤكدة أن الأعمال هناك وكأنه خلية نحل توصل الليل بالنهار من أجل إنجاز الأعمال فى أقرب وقت.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومتابعته المستمرة للمشروع لحظة بلحظة وراء ما يتم من إنجاز، منوهة إلى أن كل المشروعات بالعاصمة الإدارية تدعو للفخر مثل مقرات الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيد المسيح وغيرها من المقرات التى تؤكد قدرة المصرى على فعل المستحيل.

ووجهت الشكر للرئيس السيسى، على ما رأته فى العاصمة الإدارية من مشروعات تؤكد فعلا أن الدولة المصرية تسير فى طريق التنمية من أجل المواطن.

كما وجهت الشكر لكل الأيدى العاملة والمهندسين بالعاصمة الإدارية، على جهدهم من أجل إخراج المشروعات فى وقت قياسى.