مطران الفيوم يحتفل بعيد الصليب ويعمد أطفالًا

جدة - نرمين السيد - أدى الأنبا إبرآم، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهى (يوم عيد الصليب المقدس)، فى دير القديس العظيم الأنبا إبرآم بالعزب بالفيوم.





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