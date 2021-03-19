خطوات الإستعلام عن مخالفات السيارات الملآكي برقم اللوحة المعدنية 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - الإستعلام عن مخالفات السيارات الملآكي عبر الإنترنت أصبح الآن من أكثر الأسئلة شيوعاً، من قبل الغالبية من المصريين، حيث يتطلع العديد من أصحاب السيارات الملآكي وغيرها معرفة الرابط الإلكتروني الرسمي لموقع النيابة العامة المصرية لخدمات المرور، لإمكانية إجراء الإستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على السيارة بصورة إلكترونية بأرقام اللوحة المعدنية وبالأخص بعد الإعلان عن ظهور الموجة الثانية من الفيروس الوبائي كورونا، كما تتجه سياسية الدولة المصرية في الفترة الأخيرة نحو الحد من إصطفاف وتكتل المواطنين داخل المقرات الحكومية المختلفة لآداء الخدمات الضرورية والهامة، وكذلك تجنبا لكافة صور التكدسات البشرية وإستبدالها بأساليب أخري حديثة ومتطورة عبر الإنترنت من شأنها أن تحد نسب الإحتكاك بين المترددين علي الوحدات والمقرات الحكومية، لتقنين سرعة تفشي ذلك المرض الوبائي، وتزامناً مع الأنظمة الرقمية الجديدة والمتطورة التي تخطط لها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. ويقدم الموقع الرسمي للنيابة العامة الإليكتروني خدمات هامة مثل إجراء الإستعلامات والتظلمات كذلك، حيث بات من أفضل المواقع المميزة والمتطورة التي تقضي متطلبات المواطنين بسهولة ويسر، حيث تقع أهمية الإستعلام عن مخالفات السيارات الملآكي وغيرها من مختلف أنواع التراخيص والسيارات، أحد أكثر الخدمات أهمية، فمعرفة المخالفات المسجلة تجنب مالك المركبة دفع غرامات إضافية مترتبة عليها، والآن نستعرص لكم في هذا الموضوع الرابط الرسمي لموقع نيابة المرور في مصر، لإجراء الإستعلامات والتظلمات عن كافة المخالفات المرورية المسجلة على السيارات 2021. الآن رابط الإستعلام عن مخالفات السيارات الملآكي الدخول على الرابط الرسمي، إضغط هنا.

إضغط على خيار خدمات المرور، ثم خيار الإستعلام

إختيار نوع العملية- مخالفات سيارة- مخالفات رخصة القيادة.

ثم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

ثم في الخطوة الأخيرة، إضغط على زر إجمالي المخالفات، لتمكنك من الإستعلام عن مخالفات السيارات الملآكي وغيرها لتظهر أمامك بيانات المخالفات المسجلة على السيارة أو رخص القيادة>> في حالة عدم تسجيل آي من المخالفات المرورية، يمكنك إستخراج أوطباعة شهادة براءة ذمة (شهادة مخالفات) تُفيد بخلو السيارة من آي مخالفات مسجلة. مواضيع قد تهمك أيضاً:

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