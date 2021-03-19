إنفوجراف- مسجد التوبة.. ثانى أقدم المساجد بإفريقيا يستقبل المصلين

جدة - نرمين السيد - افتتح هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه قيادات وزارة الأوقاف بالمحافظة، مسجد التوبة بدمنهور بعد ترميمه، حيث يعد ثانى أقدم مسجد بإفريقيا.



جدة - نرمين السيد - افتتح هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه قيادات وزارة الأوقاف بالمحافظة، مسجد التوبة بدمنهور بعد ترميمه، حيث يعد ثانى أقدم مسجد بإفريقيا. ويقع مسجد التوبة بمدينة دمنهور، وأقامه عمرو بن العاص عام 21 هجريا، ويعد بمثابة المسجد الجامع لهذه المدينة، وجرى ترميمه بالجهود الذاتية.

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