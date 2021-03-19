البحوث الإسلامية يهنئ بذكرى تحرير طابا ويدعو للاصطفاف خلف القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وأكد الأمين العام الدكتور نظير عيّاد، على ضرورة الاستفادة من تلك الذكرى المهمة من خلال التركيز على بيان أهمية سيناء للدولة المصرية على مرّ التاريخ، وأهمية الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عنه، خصوصًا فى هذه المرحلة الحالية التى تحتاج منا جميعًا إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تنمية الوطن وازدهاره.

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