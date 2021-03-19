الأزهرى فى ذكرى استرداد طابا : تعلمنا التضحية وصلابة الإرادة المصرية

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير طابا التى توافق 19 مارس من كل عام.





وتوجه الأزهرى فى بيان له، بمناسبة ذكرى تحرير طابا، بالتحية لشهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير سيناء والحرب على الإرهاب بأراضيها، مشيرا إلى دور الدبلوماسية المصرية الحكيمة لتحرير هذه البقعة الغالية والتى استغرقت 7 سنوات من الجهد الدبلوماسى المصرى المكثف. وأكد الأزهرى أن ذكرى استرداد طابا تعلمنا الكثير من الدروس فى معانى التضحية والمثابرة، والتأكيد على صلابة الإرادة المصرية وقدرتها على صيانة التراب المصرى فعادت طابا إلى السيادة المصرية عام 1989 حيث تم رفع علم مصر ليرفرف على آخر بقعة من أرض سيناء، موضحًا أنه يوم عظيم فى تاريخ مصر. ودعا الدكتور أسامة الأزهرى، أن يحفظ الله مصر من كل سوء، وأن ينعم على بلادنا بالخير والأمان والاستقرار والرخاء.

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