المصريين الأحرار ينعى الدكتور شاكر عبد الحميد: فقدنا قيمة إنسانية ووطنية

جدة - نرمين السيد - نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالحزب سابقاً، والذى وافته المنية جراء إصابته بفيروس كورونا.





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