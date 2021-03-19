انت الان تتابع تفاصيل خبر خليك في البيت وتابع خطوات الإستعلام عن مخالفات المرور إليكترونياً 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بإمكانك الآن الإستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقعكم مصر فايف لكافة المواطنين من أصحاب السيارات بأنواعها المختلفة، في جمع محافظات مصر، حيث يتم ذلك عبر الأنظمة الرقمية الجديدة التي تنتهجها الحكومة مؤخراً في إطار سعيها نحو التحول الرقمي في مختلف المجالات الحكومية، وتتم عملية الإستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الدخول على رابط البوابة الإلكترونية للنيابة العامة المصرية، والتي من شأنها أن تقدم للمواطنين خدمات عديدة وهامة، منها إمكانية الإستعلام وتقديم التظلمات على مخالفات المرور، بصورة سلسة وبسيطة للمواطنين على الأراضي المصرية، الأمر الذي يساعد على عدم التكدس والوقوف في طوابير وحدات المرور والمصالح الحكومية المختلفة في جميع مناطق مصر، كما يسهل على المواطنين في الجهد والوقت والمال، والآن نعرض لكم في السطور التالية طريقة معرفة المخالفات المرورية وسدادها.

خطوة بخطوة- الإستعلام عن مخالفات المرور 2021

يقدم موقع نيابات المرور في مصر أفضل الخدمات الرقمية للمواطنين من مالكي السيارات، حيث أطلقت مؤخراً موقع الإلكتروني من شأنه تذويد المواطن المصري بالخدمات الضرورية والهامة، كما يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية، حيث باتت الآن توفر إمكانية إجراء الإستعلامات والدفع وتقديم التظلمات على المخالفات المرورية، تابع:

الدخول إليكترونياً على منصة خدمات المرور التابعة للنيابة العامة، إضغط هنا.

قم بالضغط على زر الإستعلام.

اختيار نوع الرخصة المستعلم عنها، (رخصة سيارة- رخصة قيادة).

إدخال بيانات رخصة السيارة (رقم اللوحة، حروف، أو أرقام)، أو بيانات رخصة القيادة.

ثم اضغط لعرض بيانات المخالفات المسجلة.

في حال عدم تسجيل آي مخالفات، بإمكانك طباعة شهادة مخالفات تفيد بذلك.

طرق السداد«إلكترونياً»

– إضغط على خيار العودة إلى الصفحة الرئيسية.

– اختيار سداد المخالفات المرورية.

– وأخيراً يتم الإختيار من بين أنظمة الدفع إليكترونية، البطاقة الإئتمانية- أو فوري- أو هيئة البريد المصري.

تابع أيضاً: