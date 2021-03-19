صندوق مكافحة الإدمان يعلن خطة لوقاية الشباب من التعاطى بسوهاج 

جدة - نرمين السيد - بحث صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مع طارق الفقى محافظ سوهاج، تنفيذ خطة متكاملة لمكافحة تعاطى المخدرات بالمحافظة، وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، بالتنسيق مع أعضاء مجلس نواب بالمحافظة وبحضور النائبة النائبة ألفت المزلاوى ووكلاء الوزارات المعنية.





واستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، خلال اجتماعه مع محافظ سوهاج آليات عمل الخطة، فى ضوء نتائج المسح القومى لمشكلة المخدرات الذى نفذه الصندوق، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية، لمعرفة الوضع الحقيقى للتعاطى.

وأشار عثمان إلى مد خدمات الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان إلى محافظة سوهاج، حيث سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعويتهم بمخاطر الإدمان على مستوى كافة المعاهد الأزهرية والمدارس بمراحل التعليم المختلفة، وسيتم استهداف 1000 مدرسة على مدار عام ضمن "برنامج اختار حياتك"، لإعداد كوادر طلابية واكسابهم المهارات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض ،كذلك تنفيذ أنشطة رياضية تستهدف الأطفال والشباب على مستوى كافة مراكز الشباب والأندية بالمحافظة، باستهداف 210 مركز شباب ونادى اجتماعى ورياضى سنوياً "175 مركز شباب - 35 ناديا"، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من التعاطى، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

كما تتضمن الخطة تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات داخل القرى فى إطار مبادرة "قرية بلا إدمان"، تتضمن تنفيذ زيارات منزلية، لتوعية الأسر بأضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حيث تستهدف 181 قرية داخل 7 مراكز بمحافظة سوهاج، كذلك توحيد خطب ليوم الجمعة على مستوى مساجد المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وأيضا دروس كنائسية عن أضرار المخدرات بالكنائس، بجانب تنظيم العديد من ورش العمل للفتيات والسيدات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى باستهداف أكثر من 2000 سيدة على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح "عمرو عثمان" أنه تم الاتفاق على تنظيم اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بالمحافظة ضمن مبادرة "مصلحتك"، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة، والتأكيد على أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان"16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل، ‪ وإحالته إلى النيابة الإدارية، بجانب تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بشكل مفاجيء بين العاملين فى كافة المصالح الحكومية وكذلك للسائقين.

من جانبه أكد طارق الفقى محافظ سوهاج، على تكثيف حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإدارى بالمصالح الحكومية المختلفة داخل المحافظة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ، كذلك التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتكثيف حملات الكشف على السائقين بالطرق السريعة وسيقوم الصندوق بتوفير كواشف التحاليل.

وأهدى المحافظ عمرو عثمان درع المحافظة، تقديراً لدور الصندوق الرائد فى مكافحة تعاطى المخدرات، وتنفيذ الحملات التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

واتفق الحضور فى نهاية الاجتماع على بعض التوصيات أهمها الإسراع فى تجهيز مركز علاج الإدمان بالمحافظة، بالتعاون مع جامعة سوهاج بجانب تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية مستمرة، بالتعاون مع قصور الثقافة، وإعداد دورات تدريبية متخصصة لأطباء الامتياز بشكل دورى وعلمى عن كيفية التعامل مع حالات مرضى الإدمان، وتحويل هذه الحالات للخط الساخن "16023"، كذلك إطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان"، من خلال تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية، التى تساهم فى تحقيق التنافسية بين القرى لمكافحة تعاطى المخدرات.