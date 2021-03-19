جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ناصر حسن، إنه سيتم تنظيم رحلات ترويجية لمسار العائلة المقدسة بسمنود من جميع الإدارات التعليمية؛ لتنمية روح الولاء والانتماء لدى العاملين وأسرهم، ولمعرفة أهم المزارات الموجودة بالمحافظة، وتشجيعاً للسياحة الداخلية.





وأوضح وكيل الوزارة ، فى بيان اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ رحلة داخلية من العاملين بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية وأسرهم لمسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، ضمن سلسلة الرحلات الترويجية، مشيراً إلى أن المحافظ قام بالتوجيه إلى إيفاد مرشدين سياحيين ومصورين صحفيين مرافقين للرحلة المتوجهة إلى أحد الآثار الخالدة بسمنود، حيث تم مراعاة التباعد الاجتماعى واتخاذ الإجراءات الاحترازية. يذكر أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود تم تنفيذه بتكلفة ٧.٥ مليون جنيه، وكانت المحافظة أولى المحافظات التى انتهت من عمليات التطوير ضمن المحافظات الثمانية التى يشملها المشروع، وتم افتتاح المسار فى الرابع من يناير الماضى، فى إطار الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم الغربية ينظم رحلات ترويجية لمسار العائلة المقدسة لتنشيط السياحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.