عاجل.. صور.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بتطوير شبكة الطرق بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبى، الذى يربط حى مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتى العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المرورى بتلك المناطق.

واطلع الرئيس على مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل من طرق وخدمات شاملة، كما تفقد الرئيس كذلك أعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحى السادس بمدينة نصر، والتقى بإحدى السيدات من المواطنات التى تصادف وجودها، واستمع لها وناقشها فى بعض المطالب التى عرضتها.

كما اطلع الرئيس من المسؤولين فى أحد مواقع العمل بمنطقة التجمع الخامس على الموقف التنفيذى لعدد من المحاور والطرق موجهًا بضمان توفير جميع الخدمات اللازمة للمركبات ومرتادى الطرق الجديدة أخذًا فى الاعتبار الأهمية الكبرى لتلك المحاور فى تعزيز عملية التنمية وتنظيم الحركة المرورية وسرعة التنقل.