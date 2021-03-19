فيديوجراف- طفرة زراعية بأرض الفيروز.. مشروع قومى يعيد الحياة لآلاف الأفدنة

جدة - نرمين السيد - تواصل الدولة المصرية طريقها فى كافة ربوع مصر، لتحقيق التنمية الشاملة فى كل الجوانب الاقتصادية، ومن بينها تنفيذ خطط للتنمية الحقيقية فى سيناء، ضمن جزء من استصلاح 456 ألف فدان بأرض الفيروز.





ويعد المشروع الجديد الذى توليه الدولة اهتماما واسعا لاستغلال المساحات الشاسعة من الأراضى غير المستغلة، وموارد المياه المتاحة، لزيادة الإنتاج والتصنيع الزراعي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية التي تتوافر على أرض شمال سيناء. ويعد المشروع ترجمة حقيقية لمواجهة الإرهاب فى سيناء بالتنمية، حيث يستهدف استخدام المياه المنصرفة من محطة بحر البقر، ويلبى احتياجات المواطنين ويحقق الأمن الغذائى. ويبعث المشروع الحياة فى آلاف الأفدنة بوسط وشمال سيناء، كما يوفر آلاف فرص العمل للشباب بسيناء وجميع المحافظات، فيما يجرى استصلاح 270 ألف فدان فى إطار خطة تنمية سيناء.

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