أسامة الأزهرى ناعيا شاكر عبد الحميد: قدم عطاء ثقافيا غير محدود لمصر والعرب

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق وأستاذ علم النفس، الذى وافته المنية مساء أمس الخميس، بعد أيام من معاناته مع فيروس كورونا.





وقال الأزهرى فى بيان له: فقدت مصر أحد أبرز المثقفين، وواحدًا من الكتاب الكبار الذى تمتع بحب الجميع، وتميز بالسماحة والإنسانية والصداقة بين محبيه، وقدم عطاءً ثقافيًا غير محدود لمصر والعالم العربى.

وأضاف: جمعتنى به صداقة عميقة ومحبة وتقدير متبادل، وترافقنا سويًا فى عدد من المحاضرات والمهام والأسفار داخل مصر وخارجها، وكنت أكن لشخصه تقديرًا عظيمًا جعلنى أتألم لخبر وفاته وفقده.

وأوضح أن الراحل صاحب بصمة واضحة ترك إرثًا كبيرًا من المؤلفات للمكتبة العربية، وتمكن من مواكبة الأجيال الشابة المبدعة، وكان نبراسًا لهم.

وفى نهاية بيانه دعا الدكتور أسامة الأزهرى المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وشيع جثمان المفكر الكبير الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بعد صلاة الجنازة عليه فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان قد أشاد الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد - وزير الثقافة الأسبق بأداء الدكتور أسامة الأزهرى - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية قائلًا: "الدكتور الأزهرى شخصية مضيئة أفكارها مشرقة، فهو رجل يمثل صوت الوسطية والاعتدال والاستنارة فى المجتمع المصرى".

وطالب "عبد الحميد"- خلال كلمته بندوة "مواجهة أفكار العنف فى ثقافة المستقبل"، بمعرض الكتاب الدولى - بتربية الأجيال بشكل دينى صحيح، وتعديل البرامج التعليمية وتنمية أساليب التفكير، وإثراء المناهج بالقيم الإنسانية الصحيحة، واثقال مهاراتهم العقلية والإنسانية، وزيادة ثقافة الإبداع عن الأجيال المتعاقبة، وتربيتهم على محبة الآخر.