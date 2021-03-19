مصر تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثى مصفاة لتكرير البترول بالرياض

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التى تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذلك لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

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