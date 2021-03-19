حملة ريادة الأعمال للمرأة الريفية تستهدف 5342 سيدة بقنا

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملة، بحسب ما ذكره المجلس، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، خلال اليوم الجمعة، 2500 زيارة وذلك فى 29 قرية و5 مراكز ومدينة مستهدفين خلالها 5342 سيدة 3243 رجلا.

ونقلت الرائدات الريفيات رسائل الحملة التى تتضمن توضيح أهمية المشروعات الاقتصادية لكل من السيدة وأسرتها، وكيفية تحديد فكرة المشروع، وكيفية البدء فى مشروع اقتصادى صغير وصفات صاحبة المشروع الناجحة.