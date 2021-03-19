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حملة ريادة الأعمال للمرأة الريفية تستهدف 5342 سيدة بقنا

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فهمى غالى 2021-03-19 17:50 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملة، بحسب ما ذكره المجلس، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، خلال اليوم الجمعة، 2500 زيارة وذلك فى 29 قرية و5 مراكز ومدينة مستهدفين خلالها 5342 سيدة 3243 رجلا.

 

ونقلت الرائدات الريفيات رسائل الحملة التى تتضمن توضيح أهمية المشروعات الاقتصادية لكل من السيدة وأسرتها، وكيفية تحديد فكرة المشروع، وكيفية البدء فى مشروع اقتصادى صغير وصفات صاحبة المشروع الناجحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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